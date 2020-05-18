Мэддисон нецензурно высмеял стримеров и студии по Dota 2

Известный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказался на тему стримеров и студий, которые враждуют по поводу проведения онлайн-трансляций по игре Dota 2.

«Стримеры и студии, срущиеся из-за трансляций туриков по дотке, напоминают дерущихся за пакет с говном бомжей. Чуваки, 2020 год, забейте (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») на эту мёртвую (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») игру, даже если она ещё может принести вам рубль или два, и перестаньте ссориться, портить друг другу нервы», — написал он в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что турнир The International 2020 по Dota 2 перенесён из-за коронавируса.