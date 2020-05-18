Читеры сообщили о полном бане при использовании запрещённого ПО в Call of Duty: Warzone

Компания Infinity Ward недавно усилила меры безопасности в игре Call of Duty: Warzone. В PC-версии обновилась система аутентификации. Также был доработан и улучшен античит. С введением новых мер игроки, использующие читы, стали попадать в матчи лишь с такими же игроками, которые используют запрещённое ПО.

На форумах с продажей читов появились жалобы покупателей. На Reddit опубликовано несколько скриншотов с жалобами. Так, покупатели жалуются, что теперь за использование читов стали неизменно банить.

Продавцы читов, судя по всему, не планируют возвращать деньги покупателям. Они считают блокировку пользователей и сложностями с читами проблемой покупателей.

Ранее стало известно, что разработчики намерены сделать «королевскую битву» Warzone постоянным элементом серии, который будет связывать между собой все будущие части Call of Duty. Об этом сообщил нарративный директор студии Infinity Ward Тейлор Куросаки.