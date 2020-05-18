В дополнении Mortal Kombat 11 появятся три новых героя

Компания NetherRealm сообщила о выходе очередного обновления для Mortal Kombat 11. В дополнении Aftermath для популярного файтинга появятся новые персонажи с уникальными способностями. Так, теперь в игре будут представлены три новых бойца: Шива, Фудзин и Робокоп.

Шива — четырёхрукий боец из клана шокан, который впервые появился ещё в Mortal Kombat 3.

Фудзин — японский бог ветра в синтоистском учении.

Робокоп — робот-полицейский из одноимённого фильма. В файтинге Робокоп будет активно использовать оружие, так в соперников можно будет стрелять из пистолета и другого огнестрельного оружия.

Компания NetherRealm сообщила, что предварительный заказ на DLC уже открыт. В день релиза расширенной версии все владельцы оригинальной версии Mortal Kombat 11 бесплатно получат обновление с новыми аренами, добиваниями Friendship и фаталити. Mortal Kombat 11: Aftermath будет доступен для ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Робокоп в MK 11