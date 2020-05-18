Компания Microsoft сообщила, что продажи Minecraft достигли отметки в 200 млн копий. Обнародование информации было приурочено к 11-летию студии Mojang.
По данным разработчика, ежемесячно в Minecraft играют 126 млн пользователей. При этом во время пандемии число игроков увеличилось на 25%.
Примечательно, что отметку 100 млн проданных копий Minecraft преодолел лишь в 2016 году. Игра вышла в ноябре 2011-го.
Во время пандемии в Minecraft был налажен учебный процесс. В игре начал появляться бесплатный образовательный контент. С имеющимся образовательным контентом игроки смогут исследовать Международную космическую станцию, научиться программировать, посетить известные места Вашингтона и изучить математические законы и принципы создания 3D-фракталов. Весь этот контент будет доступен бесплатно до 30 июня в игровом магазине Minecraft.
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