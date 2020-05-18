В Assassin’s Creed Valhalla мир будет больше, чем в Odyssey

Продюсер Ubisoft Жюльен Лаферрье раскрыл некоторые подробности новой игры Assassin’s Creed Valhalla. По словам Лаферрье, в новой игре карта мира будет больше, чем в Odyssey. Разработку он назвал «масштабным проектом».

«Что касается масштаба игры, то карта мира в Valhalla будет больше, чем в Odyssey. Пока у меня нет точных цифр, но мы уже полностью создали Англию, готова часть Норвегии.

В игре появятся секретные миры. Не могу сейчас о них ничего сказать, но они повлияют на весь масштаб. Вообще, это огромный амбициозный проект, а не маленькая игра. Игроки смогут найти огромное количество приключений», — цитирует Лаферрье ResetEra.

Разработчик, компания Ubisoft, сообщал, что релиз игры состоится в 2020 году. При этом точная дата не называлась.

Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.