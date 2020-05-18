В Assassin’s Creed Valhalla мир будет больше, чем в Odyssey

Продюсер Ubisoft Жюльен Лаферрье раскрыл некоторые подробности новой игры Assassin’s Creed Valhalla. По словам Лаферрье, в новой игре карта мира будет больше, чем в Odyssey. Разработку он назвал «масштабным проектом».
«Что касается масштаба игры, то карта мира в Valhalla будет больше, чем в Odyssey. Пока у меня нет точных цифр, но мы уже полностью создали Англию, готова часть Норвегии.
В игре появятся секретные миры. Не могу сейчас о них ничего сказать, но они повлияют на весь масштаб. Вообще, это огромный амбициозный проект, а не маленькая игра. Игроки смогут найти огромное количество приключений», — цитирует Лаферрье ResetEra.
Разработчик, компания Ubisoft, сообщал, что релиз игры состоится в 2020 году. При этом точная дата не называлась.
Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.
- 18 мая 2020
-
23:57
-
23:17
-
21:46
-
20:15
-
17:45
-
17:15
-
16:56
-
15:56
-
15:22
-
13:02
-
12:23
-
11:51
-
10:59
- 17 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:39
-
15:55
-
14:35
-
14:30
-
12:38
-
11:29
-
10:09
- 16 мая 2020
-
23:23
-
20:19
-
15:47
-
15:42
-
14:00
-
11:30
-
10:50
-
00:57
- 15 мая 2020
-
22:51
-
19:58
-
18:48
-
16:24
-
13:30