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Канал Романа Polosatiy Тарасенко в YouTube будет удалён из-за страйков от Bethesda

Канал Романа Polosatiy Тарасенко в YouTube будет удалён из-за страйков от Bethesda
Киберспорт / Другие игры 0

Канал бывшего киберспортсмена по Quake Романа Polosatiy Тарасенко в YouTube будет удалён из-за страйков от издателя Bethesda за нарушение авторских прав, сообщает Тарасенко в своём сообществе во «ВКонтакте».

«Видео с Quake Pro League 3 с комментариями на Youtube – всё. На них подана жалоба от организаторов. Суть проблемы — я смотрю официальный стрим, комментирую поверх английских кастеров и примерно через час выкладываю запись в YouTube для тех, кто не знает английский язык. Все видео удалены, канал будет удалён через семь дней.

Принимаю, признаю. Хотя вроде стримам не мешаю, пиратские стримы не поднимаю, свои баннеры и донаты не вешаю, ссылки на источник указываю. По CS:GO десятки каналов со взятыми официальными трансляциями, и ничего, как-то не ущемляют они корпорации. Хотя это, конечно, и не совсем правильно.

Просить правообладателя отозвать жалобу я не буду. Несмотря на свою неправоту по факту — просить об этом считаю глупым и смешным. Считаю это позором, но не своим», — написал Тарасенко.

Посмотреть скриншоты можно в сообществе Polosatiy во "ВКонтакте".

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