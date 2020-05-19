Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Актёр, озвучивший Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, записал обращение к Мэддисону

Актёр, озвучивший Артура Моргана из Red Dead Redem
Актёр, озвучивший Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, записал обращение к Мэддисону
Киберспорт / Другие игры 0

Американский актёр Роджер Кларк, который озвучивал главного героя Red Dead Redemption 2 Артура Моргана, записал эксклюзивное видеообращение к известному российскому видеоблогеру и стримеру Илье Мэддисону.

«Привет, Илюха Мэддисон. Я слышал, ты хочешь выбить „платину“ в Red Dead Redemption 2. Благословляю тебя на это, ковбой. И кстати, покупать BMW было чертовски глупой затеей. Какого чёрта! Но что сделано, то сделано, мы можем только двигаться дальше.

Спасибо за вашу поддержку, ребята, надеюсь, с вами всё хорошо. Продолжайте любить друг друга, любить RDR и мыть руки, и всё будет хорошо», — сказал Кларк.

Посмотреть видео можно в YouTube. Вероятнее всего, ролик был записан через специальный сервис Cameo и обошёлся подписчику Мэддисона GT_Citizen $ 85.

Мэддисон отреагировал на видео в своём «твиттере»: «Очень приятное видео, спасибо Ситизену и Роджеру!»

Пост доступен в "твиттере" Мэддисона.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020