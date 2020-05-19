Разработчики Apex Legends будут бороться с читерами с помощью двухфакторной аутентификации

Студия Respawn Entertainment, разработчик Apex Legends, начнёт бороться с использованием читов с помощью двухфакторной аутентификации, сообщает Dexerto.

По данным источника, о введении двухфакторной аутентификации сообщил состав Complexity Gaming по Apex Legends во время стрима. Сообщается, что нововведение будет протестировано во время одного из киберспортивных ивентов. Точная дата введения новой системы верификации остаётся неизвестной.

Киберспортсмены отметили, что для большинства игроков двухфакторная аутентификация станет препятствием, однако опытные читеры продолжат обходить защитные меры.

Релиз Apex Legends состоялся 4 февраля 2019 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. 12 мая в игру был добавлен новый сезон.