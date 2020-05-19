Контроллер PlayStation 5 позволит ощутить капли дождя и другие погодные явления

Тактильная обратная связь контроллера DualSense для PlayStation 5 позволит игрокам почувствовать капли дождя и другие погодные явления. Об этом рассказал геймдизайнер Thomas Was Alone Майк Бителл в подкасте Play, Watch, Listen.

Бителл и другие участники передачи обсуждали звуковые эффекты в играх, а также связанные с ними возможности Unreal Engine 5. По словам разработчика, новый движок способен выделять каждую каплю дождя в отдельное событие. Эффект погружения ещё больше усилится благодаря тактильной обратной связи контроллера DualSense, которая поможет пользователям почувствовать дождь.

Напомним, Sony представила DualSense 7 апреля в официальном блоге. Контроллер для PlayStation 5 будет обладать встроенным микрофоном, усовершенствованной виброотдачей и адаптивным сопротивлением курков.