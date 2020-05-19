Капитан Astralis по CS:GO объявил о приостановке карьеры. У него проблемы со здоровьем

Капитан датской команды Astralis по CS:GO 24-летний Лукас «gla1ve» Россандер на три месяца взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

«Долгое время у меня были симптомы стресса, я выгорел. Мои тиммейты и Astralis пробовали разные способы помочь мне, но после разговора со спортивным директором Каспером Хвидтом и моим доктором мы пришли к выводу, что, к сожалению, мне придётся отдохнуть от CS.

Следующие три месяца я сосредоточусь на том, чтобы поправиться и быть в порядке на сто процентов, а затем вернусь в основной состав. Хочу сказать огромное спасибо моим товарищам по команде и клубу. Они хорошо понимают всю ситуацию и оказали мне помощь, пытаясь найти решение проблемы. Иногда бывает трудно поставить здоровье на первое место, но я понял, что в данный момент мне необходимо это сделать», — приводятся слова игрока на официальном сайте команды.

Его место в основном составе занял 23-летний Джейкоб «JUGI» Хансен, известный по выступлениям за Heroic, OpTic Gaming и North.