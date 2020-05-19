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Разработчики Fallout 4: New Vegas показали часть геймплея. Видео

Разработчики Fallout 4: New Vegas показали часть геймплея. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики модификации Fallout 4: New Vegas обнародовали часть геймплея игры. В нём главный герой встречает Оливера Суэника — бывшего заключённого НКР. На видео можно оценить новую внешность Оливера и обновлённый голос. В модификации его озвучивал другой актёр.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fallout 4: New Vegas.

Работа над новой модификацией ведётся с весны 2017 года. Первоначально авторы планировали воссоздать лишь некоторые локации. Но в дальнейшем было принято решение перенести всю игру на новый движок. Кроме того, была добавлена часть контента, который вырезали из New Vegas.

Пока дата релиза новой модификации неизвестна.

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