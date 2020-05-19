Новый патч Valve вводит ограничение на отклонение кастомных матчей

Компания Valve разработала небольшой патч для Dota 2. С его помощью в игре появится ограничение на отклонение кастомных матчей. После отказа присоединения к игре будет действовать временный запрет на поиск следующей.

Размер обновления Dota 2 составляет 30,8 Мб.

В начале мая компания Valve уже выпустила новый балансный патч. В нём изменились некоторые предметы, а также таланты ряда героев.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения The International позже.