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Новый патч Valve вводит ограничение на отклонение кастомных матчей

Новый патч Valve вводит ограничение на отклонение кастомных матчей
Киберспорт / Dota 2 0

Компания Valve разработала небольшой патч для Dota 2. С его помощью в игре появится ограничение на отклонение кастомных матчей. После отказа присоединения к игре будет действовать временный запрет на поиск следующей.

Размер обновления Dota 2 составляет 30,8 Мб.

В начале мая компания Valve уже выпустила новый балансный патч. В нём изменились некоторые предметы, а также таланты ряда героев.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения The International позже.

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