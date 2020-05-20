Ассоциация игроков CS:GO хочет создать программу психологической помощи киберспортсменам

Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike: Global Offensive (CSPPA) планирует запустить программу для улучшения психического здоровья киберспортсменов, сообщается в «твиттере» организации.
В рамках программы планируют проводить всестороннее исследование психического здоровья. Запустят горячую линию по психическому здоровью для профессиональных игроков в CS GO. Также в организацию собираются оказывать постоянную помощь и консультации игрокам, которые борются со стрессом и тревогами и проводить индивидуальные и групповые встречи со всеми представителями CSPPA.
Сообщается, в ближайшие недели CSPPA, обратится к командам, организаторам турниров и другим ключевым заинтересованным сторонам сообщества, чтобы представить и обсудить программу.
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