Ассоциация игроков CS:GO хочет создать программу психологической помощи киберспортсменам

Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike: Global Offensive (CSPPA) планирует запустить программу для улучшения психического здоровья киберспортсменов, сообщается в «твиттере» организации.

В рамках программы планируют проводить всестороннее исследование психического здоровья. Запустят горячую линию по психическому здоровью для профессиональных игроков в CS GO. Также в организацию собираются оказывать постоянную помощь и консультации игрокам, которые борются со стрессом и тревогами и проводить индивидуальные и групповые встречи со всеми представителями CSPPA.

Сообщается, в ближайшие недели CSPPA, обратится к командам, организаторам турниров и другим ключевым заинтересованным сторонам сообщества, чтобы представить и обсудить программу.