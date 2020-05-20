Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Ассоциация игроков CS:GO хочет создать программу психологической помощи киберспортсменам

Ассоциация игроков CS:GO хочет создать программу психологической помощи киберспортсменам
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike: Global Offensive (CSPPA) планирует запустить программу для улучшения психического здоровья киберспортсменов, сообщается в «твиттере» организации.

В рамках программы планируют проводить всестороннее исследование психического здоровья. Запустят горячую линию по психическому здоровью для профессиональных игроков в CS GO. Также в организацию собираются оказывать постоянную помощь и консультации игрокам, которые борются со стрессом и тревогами и проводить индивидуальные и групповые встречи со всеми представителями CSPPA.

Сообщается, в ближайшие недели CSPPA, обратится к командам, организаторам турниров и другим ключевым заинтересованным сторонам сообщества, чтобы представить и обсудить программу.

Капитан Astralis по CS:GO объявил о приостановке карьеры. У него проблемы со здоровьем
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020