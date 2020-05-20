Разработчик назвал дату и время выпуска трейлера Serious Sam 4
Компания Devolver Digital опубликует трейлер игры Serious Sam 4 20 мая. Премьера трейлера начнётся на канале студии в YouTube в 20:00 мск.
Сама игра Serious Sam 4: Planet Badass была анонсирована ещё в апреле 2018 года. Тогда разработчик показал небольшой тизер, в котором главный герой ехал на мотоцикле.
С тех пор в соцсетях компании несколько раз публиковались короткие ролики, в которых демонстрировался геймплей шутера.
Пока точная дата выхода игры неизвестна. На странице в магазине Steam утверждается, что новая часть популярной франшизы поступит в продажу в 2020 году.
Первая часть Serious Sam вышла ещё в 2001 году. С тех пор фирма Croteam выпустила ещё три новых игры франшизы. Также были представлены спин-оффы и инди-серия.
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