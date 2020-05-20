Киберспортсмен перешёл в Valorant, сославшись на плохую экосистему соревнований по CS:GO

Экс-участник Chaos Гейдж infinite Грин сообщил, что переходит в Valorant. Киберспортсмен написал, что он решил перейти в новый шутер из-за ситуации с CS:GO в Северной Америке.

«Я объявляю о переходе в Valorant из CS:GO. Это решение было трудным, ведь CS всегда был и останется моей главной страстью. Но, к сожалению, в текущей экосистеме соревновательной сцены CS:GO в Северной Америке стало невероятно сложно зарабатывать», — написал Грин.

Ранее он выступал за Chaos. Эту организацию киберспортсмен представлял с ноября 2019 по январь 2020 года. После этого Грин перешёл в Orgless.

Гейдж Грин — не первый киберспортсмен из Северной Америки, решивший сменить CS:GO на Valorant. Ранее об аналогичном переходе сообщил Райан fREAKAZOid Абадир и Джордан Zellsis Монтемурро.