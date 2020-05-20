В Call of Duty: Warzone обнаружили российских военных

В Call of Duty: Warzone вышло обновление, открывшее один из секретных бункеров. Зайти в него можно с помощью красной карты доступа, доступной в легендарных кейсах. Один из игроков заметил, что в бункере можно найти редкий лут. При этом по всей карте звонят телефоны, а в трубке слышны голоса российских военных: некий солдат говорит о захвате базы и смене кода шифрования.

По мнению игроков, таким образом Activision тизерит новую часть Call of Duty. Датамайнер под ником AlfaTheseus обнаружил в файлах игры модель американского самолёта-разведчика Lockheed U-2, на котором летали во времена Холодной войны. В числе прочих государств, где побывал U-2, был и СССР.

Call of Duty: Warzone вышла 10 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.