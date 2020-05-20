Стример Dafran забанен на Twitch за не имеющий никакого отношения к сервису скандал

Известный датский стример и бывший киберспортсмен по Overwatch и CS:GO Даниэл Dafran Францеска попал в центр скандала из-за нелепой ошибки одного из турнирных операторов Valorant.



Его команда Prodigy были заявлены на турнир SolaryTV и должны были сыграть с командой HypHypHyp. Организаторы изменили время начала их матча, однако сообщить об этом Prodigy забыли. В итоге команда Dafran опоздала на матч и получила техническое поражение.



Стример вышел из себя и критически высказался на тему ошибки организаторов. Он публично оскорбил их, после чего SolaryTV выступила с заявлением: Dafran пожизненно забанен на всех турнирах организации в связи с неподобающим поведением и оскорблениями в адрес и HypHypHyp, и SolaryTV.



Dafran продолжил оскорблять SolaryTV турнира в своём «твиттере», называть их худшими организаторами из тех, что он видел и всячески троллить представителей компании. Тут уже вмешалась администрация Twitch — канал Dafran был забанен на неделю.



Напомним, что Twitch может блокировать стримеров за события с их участием вне площадки, даже если на самих трансляциях ничего нарушающего правила не происходило.



Любопытнее всего, что стример не был удивлен блокировкой — более того, он заявил, что получение такого наказания «стоило того».