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Как вы относитесь к рекламе в киберспорте?

Как вы относитесь к рекламе в киберспорте?
Киберспорт 0

Рекламное агентство Wavemaker запустило опрос на тему вашего отношения к рекламе в киберспорте. Результаты исследования должны помочь сформировать оптимальное взаимодействие различных брендов с киберспортивной аудиторией.

Каждый из вас может внести свой вклад в формирование рекламных блоков в дальнейшем. Участие в опросе займёт не более семи минут.

Пройти участие в анонимном опросе могут все желающие в специальной форме.

  • Для прохождения анкеты нужно зайти в Google-аккаунт;
  • Пройти анкету можно только 1 раз;
  • Данный опрос анонимен, вся собранная информация деперсонализирована и будет использоваться исключительно в обобщённом виде.
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