Как вы относитесь к рекламе в киберспорте?

Рекламное агентство Wavemaker запустило опрос на тему вашего отношения к рекламе в киберспорте. Результаты исследования должны помочь сформировать оптимальное взаимодействие различных брендов с киберспортивной аудиторией.

Каждый из вас может внести свой вклад в формирование рекламных блоков в дальнейшем. Участие в опросе займёт не более семи минут.



Пройти участие в анонимном опросе могут все желающие в специальной форме.