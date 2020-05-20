Evil Geniuses представила новый логотип и форму

Киберспортивная организация Evil Geniuses представила новый логотип клуба и командную форму. Новый логотип создан на основе классического и напоминает его округлой формой и сочетанием букв EG, слитых воедино. Вместо былой рельефности в новый лого добавлены дополнительные засечки, которые, по задумке дизайнеров, символизируют готовность клуба к принятию рисков и новых идей.
Фото можно посмотреть на странице Evil Geniuses в «Твиттере».
В декабре 2019 года Evil Geniuses уже обновляла логотип и форму, но тогда бывший владелец клуба Александр Гарфилд и многие фанаты раскритиковали редизайн организации, так как на логотипе название команды было написано полностью с увеличенной буквой V.
Североамериканский клуб Evil Geniuses имеет составы по Dota 2, CS: GO, Fortnite, LoL и файтингам. За состав по «доте» выступает россиянин Роман RAMZES666 Кушнарев.
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