Serious Sam 4 выйдет в августе 2020 года. Об этом стало известно из трейлера

После выхода трейлера Serious Sam 4, известной также как Serious Sam 4: Planet Badass, стал известен месяц релиза этой части серии. Игра выйдет на персональных компьютерах в августе 2020 года.
Разработчиком, как и у предыдущих частей «Серьёзного Сэма», является Croteam. Хорватская компания выпустила «Первое пришествие Сэма» в 2001 году. Затем последовало «Второе пришествие» и «Серьёзный Сэм II», а в 2011-м был выпущен «Серьёзный Сэм 3». С тех пор единственной новой игрой в серии была Serious Sam VR: The last hope, сделанная, как следует из названия, для шлема виртуальной реальности.
Serious Sam 4 была анонсирована в 2018 году. Сюжетно она является приквелом к третьей части — действие происходит на Земле во время войны с Менталом. В игре появится различный транспорт, в том числе мотоциклы и комбайны, движок возволяет реализовать огромные карты и появление на уровнях десятков тысяч врагов одновременно, а также будет доступен режим кооперативного прохождения. Одним из мест действия заявлена Франция, но судя по скриншоту с надписью «Семечки», часть игры пройдёт в России или другой русскоязычной стране.
- 21 мая 2020
-
11:32
-
11:20
-
11:10
- 20 мая 2020
-
22:59
-
22:40
-
19:20
-
17:31
-
16:53
-
13:36
-
12:41
-
11:37
-
11:34
-
10:58
-
06:37
- 19 мая 2020
-
21:34
-
19:56
-
18:37
-
17:46
-
15:18
-
14:42
-
13:24
-
11:52
-
11:30
-
11:17
-
10:56
- 18 мая 2020
-
23:57
-
23:17
-
21:46
-
20:15
-
17:45
-
17:15
-
16:56
-
15:56
-
15:22
-
13:02