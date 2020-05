Serious Sam 4 выйдет в августе 2020 года. Об этом стало известно из трейлера

После выхода трейлера Serious Sam 4, известной также как Serious Sam 4: Planet Badass, стал известен месяц релиза этой части серии. Игра выйдет на персональных компьютерах в августе 2020 года.



Разработчиком, как и у предыдущих частей «Серьёзного Сэма», является Croteam. Хорватская компания выпустила «Первое пришествие Сэма» в 2001 году. Затем последовало «Второе пришествие» и «Серьёзный Сэм II», а в 2011-м был выпущен «Серьёзный Сэм 3». С тех пор единственной новой игрой в серии была Serious Sam VR: The last hope, сделанная, как следует из названия, для шлема виртуальной реальности.



Serious Sam 4 была анонсирована в 2018 году. Сюжетно она является приквелом к третьей части — действие происходит на Земле во время войны с Менталом. В игре появится различный транспорт, в том числе мотоциклы и комбайны, движок возволяет реализовать огромные карты и появление на уровнях десятков тысяч врагов одновременно, а также будет доступен режим кооперативного прохождения. Одним из мест действия заявлена Франция, но судя по скриншоту с надписью «Семечки», часть игры пройдёт в России или другой русскоязычной стране.

