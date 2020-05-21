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Появилась петиция с призывом запустить сервис PlayStation Now в России

Появилась петиция с призывом запустить сервис PlayStation Now в России
Киберспорт / Другие игры 0

На сайте Change.org появилась петиция, в которой игроки просят Sony запустить сервис PlayStation Now в России. Это обращение опубликовал стример и блогер Darkmas Evgen.

«Говорю сразу: сами петиции напрямую не решают ситуацию. Они лишь создают массовый резонанс и помогают добиться внимания. PS Now уже не первый год бороздит PS Store многих стран, но до России так и не добрался.

Если соберём действительно много подписей, можно будет отправиться с этой петицией напрямую к российскому отделению PlayStation, а там уже продвигаться дальше. Всё-таки лучше хотя бы попытаться, чем не делать вообще ничего и тупо сидеть на месте», — сказал он в видеообращении на своём канале в YouTube.

Подписать петицию можно по ссылке.

Сервис PlayStation Now позволяет запускать игры из облака на PS4, PC и мобильных устройствах. В настоящее время он доступен в США, Канаде, Японии и нескольких странах Европы. Стоимость подписки — $ 9,99 в месяц или $ 59,99 в год.

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