Появилась петиция с призывом запустить сервис PlayStation Now в России

На сайте Change.org появилась петиция, в которой игроки просят Sony запустить сервис PlayStation Now в России. Это обращение опубликовал стример и блогер Darkmas Evgen.
«Говорю сразу: сами петиции напрямую не решают ситуацию. Они лишь создают массовый резонанс и помогают добиться внимания. PS Now уже не первый год бороздит PS Store многих стран, но до России так и не добрался.
Если соберём действительно много подписей, можно будет отправиться с этой петицией напрямую к российскому отделению PlayStation, а там уже продвигаться дальше. Всё-таки лучше хотя бы попытаться, чем не делать вообще ничего и тупо сидеть на месте», — сказал он в видеообращении на своём канале в YouTube.
Подписать петицию можно по ссылке.
Сервис PlayStation Now позволяет запускать игры из облака на PS4, PC и мобильных устройствах. В настоящее время он доступен в США, Канаде, Японии и нескольких странах Европы. Стоимость подписки — $ 9,99 в месяц или $ 59,99 в год.
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