Valve опубликовала трейлер карточной игры Artifact 2.0

Компания Valve, известная созданием Half-Life, Portal, Left 4 Dead и Dota, опубликовала геймплейный трейлер Artifact 2.0 — обновлённой версии своей карточной игры по мотивам вселенной Dota 2. Изначально эта игра была анонсирована 7 августа 2017 года, а выпущена на персональных компьютерах 28 ноября 2018-го. В середине 2019 года планировался её выход на мобильных платформах, но он не состоялся из-за

заморозки игры.



О перезапуске игры стало известно 30 марта этого года. Valve пообещала заняться переработкой механики игры и части представленных в ней карт. Дата релиза новой версии пока не объявлена. Также неизвестно время начала бета-тестирования Artifact 2.0. 6 апреля сотрудники Valve попросили игроков прислать свои идеи и пожелания об улучшении игры.