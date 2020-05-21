Игроки раскритиковали в Steam обновлённую Mafia 2

Пользователи Steam раскритиковали Mafia 2 Definitive Edition, релиз которой состоялся 19 мая. Игру ругают за технические проблемы, а также за минимум отличий от оригинала.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Небольшое улучшение с кучей багов по цене новой игры. Хоть в игре и заявлен русский язык, я его поставить не смог. А ещё некоторые сцены происходят в верхнем левом углу монитора».

«Старая добрая «Мафия-2», но, если вы купили ремастер, мне вас жаль, ибо это просто развод фанатов на бабосик».

«Некоторые текстуры как были мылом ещё с 2010 года, так мылом и остались. Физика одежды отсутствует, тупо прикрутили сглаживание да освещение».

Напомним, владельцы оригинальных Mafia 2 и Mafia 3 получили бесплатное обновление до Definitive Edition.