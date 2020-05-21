Civilization 6: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция

С сегодняшнего дня, 21 мая, в Epic Games Store стала доступна для бесплатного скачивания Civilization VI. Раздача может быть приурочена к появлению сезонного пропуска New Frontier Pass.



Сама игра — бесплатна. Но, заплатив 2000 рублей за сезонный пропуск, игроки получат доступ к шести дополнениям, которые будут выходить до 31 марта 2021 года. Первое дополнение будет доступно с сегодняшнего дня и будет включать лидеров, строения и юнитов цивилизаций Майя и Великая Колумбия, новые государства, чудеса природы, ресурсы и режим «Апокалипсис».



Sid Meier’s Civilization VI — пошаговая стратегия, разработанная Firaxis Games и выпущенная 21 октября 2016 года. Суть игры заключается в развитии собственной цивилизации.



Для того чтобы забрать Civilization VI, нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Далее — создать учётную запись Epic Games. Вы можете сделать это на сайте разработчика. Civilization VI можно получить на главной странице магазина, в разделе «Бесплатные игры», кликнув на изображение игры. Либо введите название игры Civilization VI в поиске Epic Games Launcher.

Затем справа от описания игры нажмите «Получить»:

После этого нажмите на «Оформить заказ». Далее перейдите в раздел «Библиотека»:

Если вы заходите в магазин впервые, то вас попросят пройти аутентификацию для защиты аккаунта. Необходимо привязать свой аккаунт к почте или подключить Google Authenticator.



Минимальные системные требования Civilization 6:



64-битный процессор и ОС

ОС: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-битные)

Процессор: Intel Core i3 2,5 ГГц, AMD Phenom II 2,6 ГГц или лучше

ОЗУ: 4 ГБ

Видеокарта: 1 ГБ памяти, AMD 5570 или nVidia 450

DirectX: версия 11

Место на жёстком диске: 12 ГБ

Звуковая карта: устройство, совместимое с DirectX.



Рекомендуемые системные требования Civilization 6:



64-битный процессор и ОС

ОС: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-битные)

Процессор: четвёртое поколение Intel Core i5 2,5 ГГц, AMD FX8350 4,0 ГГц или лучше

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: 2 ГБ памяти, AMD 7970 или nVidia 770 или лучше

DirectX: версия 11

Место на жёстком диске: 16 ГБ

Звуковая карта: устройство, совместимое с DirectX.