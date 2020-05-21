Объявлена дата выхода Valorant. Игра будет доступна для загрузки 2 июня

Стала известна дата выхода нашумевшего шутера Valorant. Как сообщается на официальном сайте Riot Games, игра будет доступна для полноценного скачивания 2 июня.
В настоящее время продолжается закрытый бета-тест игры, в ходе которого ряд известных киберспортсменов объявили о переходе в Valorant. Бета-тест будет завершён 28 мая — с этого дня разработчики будут готовиться к итоговому релизу.
Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разрабатываемая и издаваемая компанией Riot Games. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица.
Игровой процесс Valorant чаще всего сравнивают с Counter-Strike: Global Offensive, которая также представляет собой противостояние двух команд, одна из которой — террористы (атакующие), задача которых успешно установить и подорвать заряд, а вторая — спецназ (защита), задача которых устранить угрозу в лице террористов. Именно представители CS:GO, не входящие в элиту про-сцены, постепенно переходят на новый шутер.
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