Разработчики Mortal Kombat опубликовали трейлер, в котором Терминатор сразился с Робокопом

Разработчики культовой файтинговой игры Mortal Kombat 11 продемонстрировали фанатам трейлер нового DLC Aftermath, выход которого намечен на 26 мая.
В опубликованном трейлере NetherRealm Studios показали бой между двумя киборгами — Терминатором и Робокопом. В самом начале боя герои обмениваются культовыми фразами: «Разве мы уже не проходили через это?», «У меня нет записей о предыдущих столкновениях», «Мы встречались. Я в этом уверен». По итогам первого раунда противостояния победителем схватки становится Робокоп, разорвав своего оппонента на куски при помощи робота с турелями.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mortal Kombat.
Во втором же видео схватки победителем стал герой Арнольда Шварценеггера, отправивший Робокопа в будущее, где того из лазерного оружия уничтожают другие терминаторы.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mortal Kombat.
Оба персонажа будут доступны в новом DLC с 26 мая. Стоимость предзаказа дополнения в Steam составляет 825 рублей.
Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля 2019 года. Игра получила положительные отзывы критиков, набрав 83 балла на портале Metacritic.
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