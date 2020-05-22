В PUBG вышло обновление 7.2, в котором появились боты и новая ранговая система

20 мая разработчики одного из самых популярных сетевых шутеров в жанре «Королевской битвы» PlayerUnknown's Battlegrounds выпустили новый патч 7.2, сообщается на официальном сайте игры.
Одним из ключевых изменений в игре является появление обновлённой ранговой системы, которая пришла на смену титулам. В отличие от титулов выжившего, на рейтинг теперь будут влиять исключительно матчи, проведённые в новом отдельном ранговом режиме. В зависимости от достигнутых успехов ранг игрока будет повышаться или понижаться после каждого матча. Разработчики опубликовали отдельную статью, посвящённую изменениям в системе, ознакомиться с которой можно по ссылке.
Чтобы сократить разрыв навыков в игре между новичком и опытным игроком, в PUBG были добавлены боты, которые будут появляться только в обычных играх, и их количество начнёт сокращаться соответственно росту мастерства игрока.
Полный список изменений доступен на официальном сайте PUBG.
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