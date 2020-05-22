В обновлении Doom Eternal исчезнет античит и будут решены проблемы с производительностью

Представитель компании разработчика Id Software в блоге на Reddit опубликовал информацию о грядущем обновлении Doom Eternal, в котором исчезнет античит системы Denuvo, а производительность игры вернут к состоянию «как на релизе».
«Наша команда изучала сообщения о нестабильности и снижении производительности для некоторых пользователей. Мы также видели проблемы, связанные с нашим включением Denuvo Anti-Cheat. Как это часто бывает, всё не так очевидно, как может показаться, поэтому я хотел бы опубликовать самую свежую информацию о действиях, которые мы предпринимаем, а также предложить некоторый контекст вокруг решений, которые мы приняли. Мы готовим и тестируем PC-Only Update 1.1, который включает в себя изменения и исправления, указанные ниже. Мы надеемся, что обновление будет доступно игрокам в течение недели.
Несмотря на наши лучшие намерения, отзывы игроков дали понять, что мы должны пересмотреть наш подход к интеграции против читов. Мы удалим античит-технологию из игры в нашем следующем обновлении для ПК. Поскольку мы изучаем любое будущее анти-читов в DOOM Eternal, как минимум мы должны рассмотреть возможность предоставления игрокам, участвующим только в одиночной кампании, возможность играть без установленного анти-чит-программного обеспечения, а также обеспечить лучшее согласование общего времени любой анти-чит-интеграции с ожиданиями игроков в отношении чётких инициатив — таких как рейтинговая или соревновательная игра — где спрос на анти-чит намного выше.
В ходе нашего исследования мы обнаружили и исправили несколько сбоев в нашем коде. Мы также смогли выявить и исправить ряд других сбоев, связанных с памятью, которые должны улучшить общую стабильность игры.
Наконец, мы считаем, что проблемы с производительностью, с которыми столкнулись многие игроки на ПК, основаны на изменениях кода, которые мы сделали при распределении видеопамяти. Мы отменили это изменение в нашем следующем обновлении и ожидаем, что игра будет работать так же, как и на релизе», — сообщил исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон.
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