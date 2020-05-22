GTA VI выйдет не раньше апреля 2021 года

Компания Take-Two объявила, что 2020 финансовый год будет для компании «тихим», без ААА-релизов. Это означает, что GTA VI и другие крупные игры точно не выйдут до апреля 2021 года, сообщает Dexerto.

Издатель уточнил, что высокобюджетные игры находятся в разработке, но обо всём остальном не сообщил. Сообщается, что Take-Two довольна своим положением. Компания переждёт несколько месяцев с момента выхода PS5 и Xbox Series X, а затем представит на них свои игры, когда приставки найдут первых покупателей.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет студии Take-Two выпустят 93 игры. 63 из них будут ориентированы на целевую аудиторию, 17 — на нецелевую аудиторию, а ещё 16 — на казуальных игроков.