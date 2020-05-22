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NAVI объявили о замене в составе по Dota 2

NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич. Об этом сообщается на официальном сайте «рождённых побеждать».

Предыдущей командой so bad были Team Unique и Vega Squadron. С последней Кривуля занял третье место в региональных отборочных на The International 2019, завершив групповой этап квалификации без поражений.

Первым турниром NAVI в обновлённом составе станет ESL One Birmingham 2020 — Online для Европы и СНГ, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.

Состав NAVI по Dota 2 теперь выглядит следующим образом:

Владислав Crystallize Кристанек (Украина)
Идан MagicaL Варданян (Израиль)
Павел 9pasha Хвастунов (Россия)
Виталий so bad Ошманкевич (Беларусь)
Ильяс illias Ганеев (Россия).

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