NAVI объявили о замене в составе по Dota 2

В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич. Об этом сообщается на официальном сайте «рождённых побеждать».



Предыдущей командой so bad были Team Unique и Vega Squadron. С последней Кривуля занял третье место в региональных отборочных на The International 2019, завершив групповой этап квалификации без поражений.



Первым турниром NAVI в обновлённом составе станет ESL One Birmingham 2020 — Online для Европы и СНГ, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.



Состав NAVI по Dota 2 теперь выглядит следующим образом:



Владислав Crystallize Кристанек (Украина)

Идан MagicaL Варданян (Израиль)

Павел 9pasha Хвастунов (Россия)

Виталий so bad Ошманкевич (Беларусь)

Ильяс illias Ганеев (Россия).