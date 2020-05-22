Стримерша Карина — о карантине в Италии: улицы битком, маски надевают только из-за штрафов

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в стране.



«Центр провинции. Население менее 30 тысяч человек. Улицы битком, как будто и не было никакой пандемии. На улицу вылезли все.

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В кафе за столиком можно сидеть без маски и кушать. Примечательно, что столик стоит почти посреди улицы, по которой одновременно двигаются сотни людей.

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Дети носятся кругами по центральной площади без масок. Взрослые сдвигают маски на шею, жрут мороженое или курят. Судя по всему, масками защищаются только от штрафов.

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По статистике всё нормально. Может, действительно пронесло?» — написала Карина в своём «инстаграме».

Ранее Карина прокомментировала отмену самоизоляции в России на пике пандемии коронавируса.