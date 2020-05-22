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Стримерша Карина — о карантине в Италии: улицы битком, маски надевают только из-за штрафов

Стримерша Карина — о карантине в Италии: улицы битком, маски надевают только из-за штрафов
Киберспорт 0

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в стране.

«Центр провинции. Население менее 30 тысяч человек. Улицы битком, как будто и не было никакой пандемии. На улицу вылезли все.

В кафе за столиком можно сидеть без маски и кушать. Примечательно, что столик стоит почти посреди улицы, по которой одновременно двигаются сотни людей.

Дети носятся кругами по центральной площади без масок. Взрослые сдвигают маски на шею, жрут мороженое или курят. Судя по всему, масками защищаются только от штрафов.

По статистике всё нормально. Может, действительно пронесло?» — написала Карина в своём «инстаграме».

Ранее Карина прокомментировала отмену самоизоляции в России на пике пандемии коронавируса.

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