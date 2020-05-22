«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей Football Manager

Представители британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» остались недовольны тем, как их бренд использует разработчик популярной компьютерной игры Football Manager. Как сообщает ESPN, юристы «МЮ» подали в суд на Sega и Sports Interactive, которые занимаются выпуском игры.
«Манчестер Юнайтед» не устраивает то, что в игре упоминается бренд клуба, однако не используется официальный логотип — он заменён упрощённым красно-белым значком.
Интересно, что игра выпускается с 1992 и во всех версиях игры логотип «МЮ» был представлен именно красно-белым значком. При этом британская сторона ни разу не имела ничего против этого.
Football Manager — серия компьютерных игр, симуляторов футбольного менеджмента. Первая игра серии была выпущена в 1992 году компанией Sports Interactive под названием Championship Manager, в последующем было выпущено ещё несколько частей. В 2004 году серия была возрождена разработчиками из Sports Interactive под названием «Football Manager». Эта игра стала первой, реализующей управление футбольной командой. Последний на данный момент выпуск игры — Football Manager 2020.
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