Затраты геймеров на игры в апреле составили $ 10,5 млрд. Это рекорд индустрии

Аналитическое агентство SuperData опубликовало результаты исследования трат геймеров на внутриигровые бонусы. Исходя из результатов, этот показатель составил $ 10,5 млрд — на $ 500 млн больше, чем в марте. Таким образом, установлен новый рекорд индустрии.
Вполне логично, что ежемесячный рост является следствием не только развития игровой индустрии, но и результатом воздействия пандемии коронавируса, которая вынудила огромное количество людей проводить больше времени дома.
Лидером по продажам за апрель вновь стала Animal Crossing: New Horizon, которая может похвастать 3,6 млн купленных копий. Эта же игра заняла первое место по доходам на консолях. В топ-3 вошли Final Fantasy VII Remake и FIFA 20. Лидерами по этому показателю в сегменте игр для ПК стали League of Legends, Dungeon Fighter Online и Crossfire.
С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте SuperData.
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