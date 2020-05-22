Затраты геймеров на игры в апреле составили $ 10,5 млрд. Это рекорд индустрии

Аналитическое агентство SuperData опубликовало результаты исследования трат геймеров на внутриигровые бонусы. Исходя из результатов, этот показатель составил $ 10,5 млрд — на $ 500 млн больше, чем в марте. Таким образом, установлен новый рекорд индустрии.



Вполне логично, что ежемесячный рост является следствием не только развития игровой индустрии, но и результатом воздействия пандемии коронавируса, которая вынудила огромное количество людей проводить больше времени дома.



Лидером по продажам за апрель вновь стала Animal Crossing: New Horizon, которая может похвастать 3,6 млн купленных копий. Эта же игра заняла первое место по доходам на консолях. В топ-3 вошли Final Fantasy VII Remake и FIFA 20. Лидерами по этому показателю в сегменте игр для ПК стали League of Legends, Dungeon Fighter Online и Crossfire.



С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте SuperData.