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Bafik — о замене в составе NAVI: очевидно, я вижу лишь вершину айсберга

Bafik — о замене в составе NAVI: очевидно, я вижу лишь вершину айсберга
Киберспорт / Dota 2 0

Комментатор Алексей Bafik Бафадаров поделился мнением о замене в составе NAVI по Dota 2 — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули за «рождённых побеждать» будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.

«У меня абсолютное непонимание трансферной политики клубов в последнее время. Очевидно, что я вижу лишь вершину айсберга, но у меня было ощущение, что если NAVI и нужны изменения, то это никак не Сёма. Но надеюсь вы на верном пути. Удачи, NAVI», — написал Алексей на своей странице в «Твиттере».

Напомним, операционный директор NAVI Алексей xaoc Кучеров, комментируя решафл, заявил, что предыдущему составу не удалось наладить коммуникацию.

Первым турниром NAVI в обновлённом составе станет ESL One Birmingham 2020 — Online для Европы и СНГ, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.

NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
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