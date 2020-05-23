Bafik — о замене в составе NAVI: очевидно, я вижу лишь вершину айсберга

Комментатор Алексей Bafik Бафадаров поделился мнением о замене в составе NAVI по Dota 2 — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули за «рождённых побеждать» будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич.



«У меня абсолютное непонимание трансферной политики клубов в последнее время. Очевидно, что я вижу лишь вершину айсберга, но у меня было ощущение, что если NAVI и нужны изменения, то это никак не Сёма. Но надеюсь вы на верном пути. Удачи, NAVI», — написал Алексей на своей странице в «Твиттере».



Напомним, операционный директор NAVI Алексей xaoc Кучеров, комментируя решафл, заявил, что предыдущему составу не удалось наладить коммуникацию.

Первым турниром NAVI в обновлённом составе станет ESL One Birmingham 2020 — Online для Европы и СНГ, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.