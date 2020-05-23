Игрок просидел в тюрьме в The Elder Scrolls IV: Oblivion больше 600 лет

Один из игроков в The Elder Scrolls рассказал в своём «твиттере» о необычном хобби, требующем немалой усидчивости и упорства. Он просидел в стартовой локации четвёртой части игры, Oblivion — тюрьме — так долго, что в игре наступил 1050 год третьей Эры.

Учитывая, что игра начинается в 433 году, главный герой провёл в заключении больше шести веков. При этом по канону 433 год становится последним в Третьей эре, и сразу после завершения событий Oblivion начинается Четвёртая эра. Скорее всего, через столько веков должна завершиться и она — во всяком случае, события The Elder Scrolls V: Skyrim уже давным-давно канули в лету.

По словам игрока, ему было интересно проверить, можно ли дойти до второй тысячи лет, не сломав счётчик игры. Отметим, что игровой движок позволяет проматывать с помощью ожидания или сна не более 24 часов за раз, так что для достижения 1050 года нужно было воспользоваться перемоткой более 220 тысяч раз.