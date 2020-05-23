У Fallout 4 появились моды, делающие поведение женского тела более реалистичным

Пользователь YouТube под ником SKYPSX сделал серию модов для игр Bethesda Game Studios — The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. Во всех модах персонажи женского пола демонстрируют улучшенную анимацию, либо изменённое оружие, или магию. В случае со Скайримом показаны лук и меч, а в Fallout девушка бегает с пистолетом и винтовкой.
Автор мода, по его словам, сделал движения более женственными, но настаивает, что не пытался сексуализировать их. Он объяснил, что заменил все стандартные анимации, которые ему не нравились, — ходьбу, бег, прыжки.
Напомним, The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года, а Fallout 4 — 22 октября 2015-го. Это последние крупные оффлайн-проекты студии. Известно, что The Elder Scrolls VI находится в разработке, но выйдет только через несколько лет.
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