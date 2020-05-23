Boxi ошибся, выбирая героя в матче против Virtus.pro, и поблагодарил их за перезапуск игры

Представители шведской команды Team Liquid Самуэль Boxi Сван и Томми Taiga Лии выразили благодарность российской команде Virtus.pro и лично их капитану Алексею Solo Березину, что они не возражали против перезапуска матча на OGA Dota PIT 2020 Online. Сван по ошибке выбрал не своего героя на второй карте — он должен был взять Axe, но кликнул на Phoenix, предназначенного для Лии. Из-за этого организаторы пересоздали лобби матча.
«Выбрал не того героя в двух матчах кряду. С кофеином шутки плохи. Спасибо Solo за перезапуск игры», — написал Boxi.
«GG, Alliance и Virtus.pro, с вами всегда весело играть, независимо от того, уступаем мы или побеждаем. Должен поблагодарить игроков VP за желание пойти навстречу и перезапустить карту, когда мы с Boxi выбрали не тех героев», — отметил Taiga в «Твиттере».
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