YEKINDAR стал новым игроком Virtus.pro по CS:GO

В составе команды Virtus.pro по CS:GO произошли изменения. На условиях трансфера из команды Pro100 к клубу Virtus.pro присоединился Марэк YEKINDAR Галинскис, с которым подписан долгосрочный контракт. Изменения произошли и в тренерском штабе: в него вошли второй тренер Алексей Flatra Злобич и аналитический психолог Максим MaAd Гончаров. Тимур buster Тулепов временно перешёл в инактив.

«Марэк — абсолютно универсальный игрок, уже имеющий хороший опыт в соревновательном Counter-Strike. Стиль быстрой игры и желание постоянно прогрессировать уже принесли первое место в рейтинге FPL. Последние полтора года Марэку повезло работать вместе с Даниилом Тесленко. Уверен, сильная школа Pro100 поможет ему быть успешным в том числе и в Virtus.pro.

Тимур — великолепный стрелок и всегда доказывал это в матчах. Вместе с ним мы пришли к пониманию необходимости паузы, чтобы Тимур мог немного отдохнуть и восстановить силы. Конечно же он остаётся игроком Virtus.pro. Будем ждать его возвращения вместе с болельщиками», — приводит слова генерального менеджера Virtus.pro Сергея Гламазды официальный сайт команды.

Новые члены тренерского штаба Алексей Flatra Злобич и Максим MaAd Гончаров в прошлом тоже профессиональные киберспортсмены.

Обновлённый состав Virtus.pro по CS:GO

Даурен AdreN Кыстаубаев

Джами Jame Али

Алексей qikert Голубев

Санжар SANJI Кулиев

Марэк YEKINDAR Галинскис

Дастан dastan Акбаев (первый тренер)

Алексей Flatra Злобич (второй тренер)

Тимур buster Тулепов (инактив)

Первым турниром команды в новом составе станет BLAST Premier CIS Cup, который пройдёт с 25 по 30 мая.