Киевская студия выпустила игру, в которой пользователям предстоит возглавить армию Гитлера

Киевская игровая студия Starni Games выпустила в Steam свою новую пошаговую стратегия в сеттинге Второй мировой войны — Strategic Mind: Blitzkrieg.

Игра предлагает пользователю по-новому взглянуть на механики классических варгеймов, дополняя их современными идеями. Главной особенностью стратегии является то, что игроку предстоит возглавить армию Гитлера и захватить всю Европу.

Кинематичный трейлер игры доступен на канале Strategic Mind в YouTube.

Strategic Mind: Blitzkrieg — вторая игра в серии Strategic Mind. Если «The Pacific» был игрой скорее о морских баталиях, то «Blitzkrieg» переносит игрока на поля сухопутных сражений, в которых принимали участие войска Германии.

Трейлер с игровым процессом доступен на канале Strategic Mind в YouTube.

Спустя двое суток после релиза, игра имеет в основном положительные отзывы от пользователей. Её цена для российских игроков составляет 1499 рублей.

Игра обладает такими рекомендованными системными требованиями:

ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-bit);

Процессор: Dual-core Intel or AMD, 2.5 GHz или быстрее;

Оперативная память: 8 GB;

Видеокарта: AMD RX 470 or Nvidia GTX 1050 или лучше;

DirectX: Версии 11;

Место на диске: 25 GB.