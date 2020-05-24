Киевская студия выпустила игру, в которой пользователям предстоит возглавить армию Гитлера

Киевская игровая студия Starni Games выпустила в Steam свою новую пошаговую стратегия в сеттинге Второй мировой войны — Strategic Mind: Blitzkrieg.
Игра предлагает пользователю по-новому взглянуть на механики классических варгеймов, дополняя их современными идеями. Главной особенностью стратегии является то, что игроку предстоит возглавить армию Гитлера и захватить всю Европу.
Кинематичный трейлер игры доступен на канале Strategic Mind в YouTube.
Strategic Mind: Blitzkrieg — вторая игра в серии Strategic Mind. Если «The Pacific» был игрой скорее о морских баталиях, то «Blitzkrieg» переносит игрока на поля сухопутных сражений, в которых принимали участие войска Германии.
Трейлер с игровым процессом доступен на канале Strategic Mind в YouTube.
Спустя двое суток после релиза, игра имеет в основном положительные отзывы от пользователей. Её цена для российских игроков составляет 1499 рублей.
Игра обладает такими рекомендованными системными требованиями:
ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-bit);
Процессор: Dual-core Intel or AMD, 2.5 GHz или быстрее;
Оперативная память: 8 GB;
Видеокарта: AMD RX 470 or Nvidia GTX 1050 или лучше;
DirectX: Версии 11;
Место на диске: 25 GB.
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