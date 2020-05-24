Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере

Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO. Об этом сообщается в официальном "твиттере" команды.
Как заявил опытный игрок, в последнее время он слишком устал и потерял мотивацию. 28-летний киберспортсмен заявил, что подумает о будущем в ближайшее время. Стоит отметить, что тиммейты фактически попрощались с Олофом в «Твиттере», что наводит на мысли о скором полноценном решафле в FaZe.
Olofmeister является двукратным чемпионом мейджоров по CS:GO в составе Fnatic, который он представлял с июля 2014 по август 2017 года. В апреле 2018-го он уже брал четырёхмесячный перерыв, после которого возобновил выступления на профессиональной сцене.
В конце прошлого года Olofmeister стал лидером по количеству побед на LAN‑турнирах по CS:GO — на его счету 25 трофеев в офлайне.
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