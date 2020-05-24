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Гламазда — о приходе YEKINDAR в Virtus.pro: ситуация требовала изменений в качестве игры

Гламазда — о приходе YEKINDAR в Virtus.pro: ситуация требовала изменений в качестве игры
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Руководитель клуба Virtus.pro Сергей Гламазда прокомментировал замены в составе Virtus.pro по CS:GO — вместо buster за команду организации по CS:GO будет выступать YEKINDAR из pro100.

«Последние несколько месяцев были объективно тяжёлыми: много турниров, накопилась усталость, начала пропадать вера в успех. Ситуация требовала изменений в качестве игры, уровне мотивации и в общей индивидуальной форме.

Что касается buster, то Тимур — великолепный стрелок и всегда доказывал это в матчах. Вместе с ним мы пришли к пониманию о необходимости паузы, чтобы Тимур мог немного отдохнуть и восстановить силы. Конечно же он остаётся игроком Virtus.pro. Будем ждать его возвращения вместе с болельщиками», — цитирует Гламазду официальный сайт организации.

Первым турниром команды в новом составе станет BLAST Premier CIS Cup, который пройдёт с 25 по 30 мая.

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