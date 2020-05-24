Источник: FaZe Clan ведёт переговоры с 16-летним литовцем, чтобы он заменил olofmeister

FaZe Clan, потерявший 28-летнего Олофа olofmeister Кайбьера из-за его решения о временной приостановке карьеры в связи с усталостью и потерей мотивации, уже ищет ему замену. Команда начала переговоры с 16-летним литовцем Ауримасом Bymas Пипирасом. Об этом сообщает сайт DBLTAP со ссылкой на близкие к команде источники.



Пипирас начал выступать в 2018 году, но пока не был в составе профессиональной команды. Тем не менее в октябре 2019-го он занял первое место в FACEIT Pro League, выиграв $ 4500.

Напомним, Кайбьер является двукратным чемпионом мейджоров по CS:GO в составе Fnatic, который он представлял с июля 2014 до августа 2017 года. Он был членом FaZe Clan с конца 2017 года. В апреле 2018-го он уже брал четырёхмесячный перерыв, после которого возобновил выступления на профессиональной сцене.