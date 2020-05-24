Игрок в World of Warcraft убил рейдового босса за один удар, нанеся ему 1 миллиард урона

Игрок в World of Warcraft, ведущий канал на YouТube под ником Rextroy, одним ударом убил рейдового босса Гневиона (Wrathlon) во время рейда. Для смерти босса требовалось нанести ему 115 миллионов единиц урона.



Чтобы провернуть этот трюк, Rextroy использовал топор «Безрассудство ныряльщика». Это оружие хранится в локации «Вечный дворец» и обладает одной особенностью — его можно заряжать, накапливая и увеличивая наносимый им урон. Ранее этим обычно пользовались для того, чтобы, убив низкоуровневых мобов, затем устранить игрока в PvP битве одним ударом. Вследствие бага повышение урона суммировалось и сохранялось и после выхода из боя.



Накопив 50 миллионов урона, Rextroy отправился в локацию «Трон приливов» одного из дополнений игры, «Катаклизма», и убил там Озумата. Это увеличило наносимый топором урон в 20 раз, до 1 миллиарда, после чего, по выражению игрока, «Гневион был расщеплён на атомы». Он отмечает, что сразу отправил репорт об этом баге, и Blizzard уже исправила его.

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