Petr1k — о возможном трансфере 16-летнего Bymas в FaZe: может получиться как с broky

Профессиональный киберспортивный аналитик Александр Petr1k Петрик прокомментировал потенциальный трансфер FaZe Clan — после объявления Олофа olofmeister Кайбьера о паузе в карьере ростер команды по CS:GO может пополнить 16-летний литовец Ауримас Bymas Пипирас.



«Еще парочка трансферов, и FaZe можно будет переименовывать в Mouz Junior. А если без шуток, то +Bymas — интересный трансфер может получиться. С broky в своё время они явно не прогадали, хлопец быстро адаптировался и играет на топ-уровне, хоть и без опыта был. С этим может получиться нечто подобное, потенциал у него есть», — написал Petr1k на своей странице в "Твиттере".



Пипирас начал выступать в 2018 году, но пока не был в составе профессиональной команды. Тем не менее в октябре 2019-го он занял первое место в FACEIT Pro League, выиграв $ 4500.

Источник: FaZe Clan ведёт переговоры с 16-летним литовцем, чтобы он заменил olofmeister