Создатель «Джона Уика» рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать

Сценарист Дерек Колстад, написавшие истории для франшизы «Джон Уик», рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать на телевидении. Колстад заявил, что заинтересован в адаптациях My Friend Pedro и Bendy and the Ink Machine. У сценариста есть идеи для сериалов по мотивам обоих проектов, и он очень хотел бы увидеть их на экране, если, конечно, телеканалы заинтересуются его идеей.

Колстад уточнил, что речь идёт не о каких серьёзных и взрослых историях, а о довольно примитивных, забавных, детских сюжетах, что его отнюдь не смущает.

«Если я смогу превзойти или повторить успех, который у меня был с «Джоном Уиком», ещё где-нибудь, то почувствую себя 11-летним ребёнком, который пробрался на сеанс фильма с рейтингом «R»», — приводит слова Колстада Comicbook.

Bendy and the Ink Machine — хоррор от первого лица с элементами головоломки. В нём рассказана история аниматора, который столкнулся с монстрами в своей студии. В качестве злодеев выступают ожившие анимационные персонажи, нарисованные в стилистике Диснея 1940-х годов.

My Friend Pedro — красивый и стильный экшен, главный герой которого расстреливает противников, активно используя объекты окружения и замедляя время,, а его лучшим другом является говорящий банан.