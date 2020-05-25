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Один из фанатов CS:GO создал «сырный» скин для MAC-10. Игроки в восторге от его работы

Один из фанатов CS:GO создал «сырный» скин для MAC-10. Игроки в восторге от его работы
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Один из игроков создал уникальный скин для MAC-10, чем порадовал других фанатов игры.

Скин создан в жёлтых тонах, на нем изображён… плавленый сыр. Сообщество игры в восторге от этой работы. Этот скин получил множество положительных оценок и комментариев на форуме reddit, собрав почти 5 тыс. лайков. «У меня аллергия на сыр, но скин выглядит настолько забавно и круто, что я проголосую за него», — написал один из пользователей.

Фото: Steam

Скин называется просто Cheese. Как сообщил автор, его название носит рабочий характер и он изменит его, как только придёт идея получше. Для того чтобы проголосовать за включение скина в CS:GO, необходимо зайти на его страничку в мастерской Steam. Вы найдёте его по этой ссылке.

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