Один из фанатов CS:GO создал «сырный» скин для MAC-10. Игроки в восторге от его работы

Один из игроков создал уникальный скин для MAC-10, чем порадовал других фанатов игры.



Скин создан в жёлтых тонах, на нем изображён… плавленый сыр. Сообщество игры в восторге от этой работы. Этот скин получил множество положительных оценок и комментариев на форуме reddit, собрав почти 5 тыс. лайков. «У меня аллергия на сыр, но скин выглядит настолько забавно и круто, что я проголосую за него», — написал один из пользователей.

Скин называется просто Cheese. Как сообщил автор, его название носит рабочий характер и он изменит его, как только придёт идея получше. Для того чтобы проголосовать за включение скина в CS:GO, необходимо зайти на его страничку в мастерской Steam. Вы найдёте его по этой ссылке.