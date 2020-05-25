С 25 по 30 мая пройдёт Кубок Евсеева по киберфутболу

С 25 по 30 мая пройдёт Кубок имени Вадима Евсеева по киберфутболу. Турнир станет последним, пятым отборочным этапом чемпионата Республики Башкортостан по киберфутболу. Путёвку в гранд-финал чемпионата получат сразу четыре киберспортсмена.
Вадим Евсеев — главный тренер футбольного клуба «Уфа». Во время карьеры футболиста Евсеев стал шестикратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России. Специалист поддержал проведение турнира в своём «инстаграме».
«Идея не моя, но узнал и поддержал. Люди скучают по футболу. Здорово, что вернулась Бундеслига, но всегда интересен свой чемпионат.
Многие футболисты „Уфы“ уже проводили свои турниры, теперь пришла очередь тренера. Я лет 20 назад тоже играл в какие-то игры на приставке, но джойстик в руки не брал давно. Сейчас познаю что-то новое.
Клуб помогает болельщикам. В республике есть федерация киберспорта, как мне сказали. Раз так, должны быть турниры. Буду следить. Подумаю над подарком победителю», — написал Евсеев.
Пост доступен в "инстаграме" Вадима Евсеева.
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