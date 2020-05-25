Игроки в Warzone обнаружили предметы, намекающие на следующую часть Call of Duty

Похоже, что разработчик Call of Duty готовит выпуск новой части игры. К такому выводу пришли игроки в Warzone. Они обнаружили в одном из бункеров детали машинки на радиоуправлении.
Ранее аналогичные детали применялись в качестве оружия в Black Ops. И, вероятно, разработчик намекнул на будущий релиз новой игры Call of Duty.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Modern: Warzone.
С 18 мая в Warzone работает возможность открывать бункеры. В них пользователи находят различные предметы холодной войны — ядерную бомбу, комнату с таймером и многое другое.
Предполагается, что следующая версия Call of Duty будет называться Black Ops Cold War. По данным ряда журналистов и инсайдеров, разработчик анонсирует новую игру с помощью тизеров в Call of Duty: Warzone.
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