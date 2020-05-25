В Assassin’s Creed Valhalla появятся «рэп-баттлы» викингов

В новой игре Assassin’s Creed Valhalla появится так называемый флитинг — состязание, представляющее собой обмен оскорблениями. Разработчики назвали флитинг в игре «скандинавским рэп-баттлом».
Директор разработки Ашраф Исмаил рассказал более подробно о флитинге в Assassin’s Creed Valhalla. Он подчеркнул, что флитинг был важной частью культуры викингов и саксов. В игре главный герой Эйвор будет регулярно сталкиваться с противниками, которые постараются его оскорбить. В эти моменты игрокам будет предложено выбрать среди нескольких вариантов ответа. В итоге нужно будет выбрать реплику, которая больше всего подходит к ситуации.
Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.
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