В Assassin’s Creed Valhalla появятся «рэп-баттлы» викингов

В новой игре Assassin’s Creed Valhalla появится так называемый флитинг — состязание, представляющее собой обмен оскорблениями. Разработчики назвали флитинг в игре «скандинавским рэп-баттлом».

Директор разработки Ашраф Исмаил рассказал более подробно о флитинге в Assassin’s Creed Valhalla. Он подчеркнул, что флитинг был важной частью культуры викингов и саксов. В игре главный герой Эйвор будет регулярно сталкиваться с противниками, которые постараются его оскорбить. В эти моменты игрокам будет предложено выбрать среди нескольких вариантов ответа. В итоге нужно будет выбрать реплику, которая больше всего подходит к ситуации.

Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Предыдущие игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе о крестовом походе и Великой французской революции.