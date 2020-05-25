Battle Pass 2020 (Боевой пропуск) по Dota 2: новые модели героев Anti-Mage и Pudge

Обладатели Боевого пропуска для Dota 2 могут получить новые модели для Anti-Mage и Pudge за достижение определённых уровней.

Новая модель героя Pudge достанется вам, если вы достигните 255-го уровня боевого пропуска, а модель героя Anti-Mage можно получить за достижение 305-го уровня.

Модель героя Pudge

Фото: dota2.com

Модель героя Anti-Mage

Фото: dota2.com

В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.

За достижение 375-го уровня обладатели пропуска получат аркану для Wraith King. Сумевшим дойти до 445-го уровня достанется аркана для Queen of Pain, а дошедшим до 575-го уровня — аркана для Windranger.

Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.